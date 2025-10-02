In den Gegenverkehr geraten: Zwei Verletzte nach Autounfall auf B12

Auf der B12 zwischen Kraftisried und Wildpoldsried sind am Mittwochnachmittag zwei Autos kollidiert. Dabei wurde ein Autofahrer verletzt. Die Polizei hat eine Vermutung zur Unfallursache.

Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Gegenverkehr

Laut Angaben der Polizei ist gegen 14:15 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer auf der B12 in Fahrtrichtung Kempten in den Gegenverkehr geraten. Anschließend fuhr der 28-Jährige zwischen Kraftisried und Wildpoldsried in die Seite eines entgegenkommenden Autos. Der 51-jährige Fahrer wurde bei der Kollision mittelschwer, der 28-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten stark beschädigt abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf knapp 17.000 Euro.

Unfall auf B12: Ist der Verursacher am Steuer eingeschlafen?

Wie die Polizei weiter mitteilt, liegen Anhaltspunkte vor, dass der 28-jährige Autofahrer während der Fahrt eingeschlafen sein soll. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Unfallverursacher ein.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe aus einem der Unfallautos beauftragte die Umweltbehörde eine Abtragung der Erdoberfläche. Dadurch kam es zu stundenlangen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B12.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die B12 im Allgäu

Strecke : Die B12 führt durch das komplette Allgäu - von Lindau bis nach Buchloe. Außerhalb der Autobahnen zählt sie als Hauptverkehrsweg von Buchloe über Kaufbeuren nach Marktoberdorf bis Kempten.

Strecke außerhalb des Allgäus : Östlich von München führt die B12 über Passau nach Philippsreut an der tschechischen Grenze. Dort geht sie in die Silnice I/4 nach Prag über.

Länge im Allgäu : 141 Kilometer

Länge gesamt : 436 Kilometer

Ausbau : Innerhalb des Allgäus ist die B12 zweispurig mit Überholmöglichkeiten, aber ohne Mittelstreifen ausgebaut.

Geplanter Ausbau : Die B12 soll als „Allgäuschnellweg“ zwischen Kempten und Buchloe vierspurig und mit baulicher Trennung ausgebaut werden. Auch sollen zusätzliche Aus- und Abfahrten dazukommen.

Kritik am „Allgäuschnellweg“ : An dem geplanten Ausbau gibt es teils heftige Kritik. Mehr Infos dazu .

Verkehr : Innerhalb von 24 Stunden fahren auf der B12 an einem Werktag zwischen 12.000 und 20.000 Autos.