Gefährliches Überholmanöver bei Wildpoldsried: 18-Jähriger muss ausweichen und wird verletzt

Zwei Autos haben am Montag (06.10.25) bei Wildpoldsried zu knapp überholt. Ein 18-jähriger Autofahrer musste ausweichen und landete in einer Wiese. Die Polizei sucht Hinweise.

Zu knapp überholt: Unfall bei Wildpoldsried

Der 18-jährige deutsche Autofahrer fuhr laut Polizei am Montag gegen 21:00 Uhr die Kreisstraße zwischen Betzigau und Wildpoldsried entlang. Kurz vor Wildpoldsried kamen ihm drei Fahrzeuge entgegen. Das erste Fahrzeug wurde von den zwei nachfolgenden Fahrzeugen überholt.

Das zweite überholende Auto hätte nicht mehr einscheren können, ohne dass es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 18-Jährigen gekommen wäre. Deshalb wich der junge Mann zunächst nach rechts in den Grünstreifen aus. Anschließend wollte er zurück auf die Straße fahren, kam dabei jedoch ins Schleudern. Sein Auto nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Telefonverteilerkasten zusammen.

Junger Autofahrer leicht verletzt und 8.000 Euro Sachschaden

Der Verteilerkasten wurde dadurch komplett zerstört. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Verteilerkasten wurde bei dem Zusammenstoß komplett zerstört. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Polizei ermittelt

Das Auto, das überholt hatte, war jedoch einfach weitergefahren. Ohne sich um den 28-Jährigen, oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Tel.-Nr. 0831 9909-2050 entgegen.

Weitere und immer aktuelle Nachrichten aus Kempten und der Umgebung gibt es hier.