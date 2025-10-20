B12-Baustelle: Wenn die Brücke wackelt

Die Brücke wackelt spürbar, als der Bagger an einem großen Betonteil rüttelt. Seine Hinterräder sind bereits in der Luft – Technik und Mensch sind gefordert. Langsam hebt der Bagger den Betonklotz an Ketten hängend empor, rostrote Stahlspitzen stehen heraus. Nur wenige Zentimeter neben dem Kraftakt fährt der Verkehr der Bundesstraße vorbei. Zu Besuch auf der B12-Baustelle bei Wildpoldsried, deren zweite Halbzeit angebrochen ist.
B12: Umleitung wegen Brücken-Sanierung
