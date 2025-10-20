B12-Baustelle: Wenn die Brücke wackelt

Die Brücke wackelt spürbar, als der Bagger an einem großen Betonteil rüttelt. Seine Hinterräder sind bereits in der Luft – Technik und Mensch sind gefordert. Langsam hebt der Bagger den Betonklotz an Ketten hängend empor, rostrote Stahlspitzen stehen heraus. Nur wenige Zentimeter neben dem Kraftakt fährt der Verkehr der Bundesstraße vorbei. Zu Besuch auf der B12-Baustelle bei Wildpoldsried, deren zweite Halbzeit angebrochen ist.

Bastian Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87499 Wildpoldsried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B12 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis