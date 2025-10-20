Icon Menü
Neuer Termin auf der B12-Baustelle: Dann soll die Sperrung enden

Umleitung Kaufbeuren / Kempten

An der B12-Brücke gehen die Arbeiten voran. Direkt neben dem Verkehr ist das manchmal Zentimeterarbeit. Doch die Verantwortlichen sind zuversichtlich.
Von Bastian Hörmann
    • |
    • |
    • |
    An der Baustelle auf der B12-Brücke bei Wildpoldsried geht es mitunter eng zu. Nun gibt es einen Termin für die Verkehrsfreigabe.
    An der Baustelle auf der B12-Brücke bei Wildpoldsried geht es mitunter eng zu. Nun gibt es einen Termin für die Verkehrsfreigabe. Foto: Ralf Lienert

    Die Brücke wackelt spürbar, als der Bagger an einem großen Betonteil rüttelt. Seine Hinterräder sind bereits in der Luft – Technik und Mensch sind gefordert. Langsam hebt der Bagger den Betonklotz an Ketten hängend empor, rostrote Stahlspitzen stehen heraus. Nur wenige Zentimeter neben dem Kraftakt fährt der Verkehr der Bundesstraße vorbei. Zu Besuch auf der B12-Baustelle bei Wildpoldsried, deren zweite Halbzeit angebrochen ist.

