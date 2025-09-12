Icon Menü
Bauarbeiten in der Kaufbeurer Straße: Wichtige Änderungen für Autofahrer und Fußgänger ab Oktober

Bauarbeiten in Kempten

Bauablauf in der Kaufbeurer Straße ändert sich: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Autofahrer müssen sich in Kempten auf neue Regelungen rund um die Baustelle in der Kaufbeurer Straße einstellen. Was die Stadt plant.
Von Dominik Riedle
    In der Kaufbeurer Straße in Kempten laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren.
    In der Kaufbeurer Straße in Kempten laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Foto: Ralf Lienert

    Seit geraumer Zeit laufen die Bauarbeiten auf der Kaufbeurer Straße in Kempten. Wegen des Wetters wurde nun der Bauablauf nach Angaben der Stadtverwaltung angepasst: Bis voraussichtlich Sonntag, 5. Oktober, ist der Illerdamm weiterhin von Süden über die St.-Mang-Brücke und Füssener Straße erreichbar. Hier gibt es allerdings noch Einschränkungen bei der Zu- und Abfahrt wegen der parallel laufenden Kabelarbeiten.

