Bauablauf in der Kaufbeurer Straße ändert sich: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Seit geraumer Zeit laufen die Bauarbeiten auf der Kaufbeurer Straße in Kempten. Wegen des Wetters wurde nun der Bauablauf nach Angaben der Stadtverwaltung angepasst: Bis voraussichtlich Sonntag, 5. Oktober, ist der Illerdamm weiterhin von Süden über die St.-Mang-Brücke und Füssener Straße erreichbar. Hier gibt es allerdings noch Einschränkungen bei der Zu- und Abfahrt wegen der parallel laufenden Kabelarbeiten.
Bauarbeiten in Kempten
