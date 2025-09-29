Berührende Lieder berichten von der Zeit des Bauernkriegs 1525

Musik aus der Zeit des Bauernkriegs, also um 1525, erklang in der Kemptener Lorenz-Basilika. Das Münchener Vokalensemble „Cantus“ ergänzte Tabea Popien mit Blockflöten und Trommel; Zwischenspiele auf der Orgel kamen von Benedikt Bonelli, und zwar auf der Chor-Orgel. Denn das Konzert unter dem Titel „Uffruhr!“ (Aufruhr) fand statt unter der hohen Kuppel des Chores hinter dem Altar. Rund 100 Zuhörer nahmen auf dem Chorgestühl Platz.

