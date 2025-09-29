Icon Menü
Bauernkrieg 1525: Vokalensemble singt Lieder aus jener Zeit in der Basilika St. Lorenz in Kempten

Lieder vom Bauernkrieg

Berührende Lieder berichten von der Zeit des Bauernkriegs 1525

Das Vokalensemble „Cantus“ und eine Flötistin bringen in der Basilika Kempten Lieder rund um den Bauernkrieg 1525. Besonders ergreifend: das Lied über einen rebellischen Geistlichen.
Von Markus Noichl
    Gestaltete ein Konzert mit Liedern zum Bauernkrieg: Cantus München mit Daniel Schreiber, Gerhard Hölzle, Marcus Schmidl und Claudia Reinhard sowie Flötistin Tabea Popien. Foto: Ralf Lienert

    Musik aus der Zeit des Bauernkriegs, also um 1525, erklang in der Kemptener Lorenz-Basilika. Das Münchener Vokalensemble „Cantus“ ergänzte Tabea Popien mit Blockflöten und Trommel; Zwischenspiele auf der Orgel kamen von Benedikt Bonelli, und zwar auf der Chor-Orgel. Denn das Konzert unter dem Titel „Uffruhr!“ (Aufruhr) fand statt unter der hohen Kuppel des Chores hinter dem Altar. Rund 100 Zuhörer nahmen auf dem Chorgestühl Platz.

