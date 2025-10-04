Baustelle: Neue Verkehrsregeln in der Kaufbeurer Straße

Die Bauarbeiten in der Kaufbeurer Straße in Kempten haben bereits viele Verkehrsteilnehmende zu Umwegen gezwungen. Nun ändert sich die Verkehrsregelung erneut.

Voraussichtlich ab Montag, 6. Oktober, wird die Sperrung der Kaufbeurer Straße laut Stadt bis zur Füssener Straße verlängert. Dadurch kann man von dort nicht mehr auf den Illerdamm abbiegen; der Zugang über den Adenauerring ist davon nicht betroffen. Auch der Parkplatz am Restwasserkraftwerk ist dann nicht mehr über die Kaufbeurer Straße erreichbar.

Fußgänger können die Kaufbeurer Straße weiterhin durch die Unterführung an der Franz-Sperr-Straße sowie an den Enden der jeweiligen Bauabschnitte queren. Allerdings sei dort mit Kanten und Absätzen zu rechnen. Sobald die abschließenden Asphaltarbeiten vorbereitet werden, ist nur noch eine Querung durch die Unterführung möglich.

Baustelle Kaufbeurer Straße in Kempten: Sperrung ab Montag, 6. Oktober, verlängert bis zur Füssener Straße

Seit Mitte August laufen auf der Kaufbeurer Straße die Bauarbeiten. Los ging es nach der Festwoche mit dem nördlichen Teil zwischen Augartenweg und Berliner Platz.

Im Zuge des Vorhabens wird wie berichtet nicht nur die Fahrbahn erneuert, sondern unter anderem im Kreuzungsbereich Kaufbeurer Straße/Schumacherring die Ampel modernisiert. Vorgesehen sind barrierefreie Bedienelemente und akustische Signale. In dem Bereich sollen auch sämtliche Querungsstellen barrierefrei ausgebaut werden, etwa mit abgesenkten Bordsteinen. Auch die Bushaltestelle wird barrierefrei. Außerdem wird die Straße im Bereich des Café Zimmermann mit Pflasterkante und Entwässerungsrinne vor Überflutungen geschützt.

Für die gesamte Bauzeit wird der Verkehr über die Füssener und Lenzfrieder Straße sowie den Schumacherring umgeleitet. Was die Kosten betrifft, kommen auf die Stadt 206.000 Euro zu, das Staatliche Bauamt übernimmt 1,24 Millionen Euro.

