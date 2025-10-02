Mann beißt Polizisten in Füssen – ein anderer versucht es ohne Erfolg

In dieser Woche hat es im Allgäu zwei Polizeieinsätze gegeben, bei denen Polizeibeamte angegriffen wurden. Wie die Beamten mitteilen, hat ein 21-Jähriger in der Dienstagnacht in Füssen einen Polizisten in die Hand gebissen. Ein weiterer Beamter sowie der 21-Jährige erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen.

Polizisten bei Einsatz in Füssen verletzt

Hintergrund des Einsatzes war ein Streit wegen einer Mietangelegenheit, zu dem die Polizei hinzugerufen wurde. Der 21-Jährige versuchte, die Privatgespräche mit seinem Handy aufzunehmen. Weil er dies auch nach Belehrung der Polizei nicht unterlies, stellten die Beamten das Handy sicher. Daraufhin eskalierte die Situation.

Den 21-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Betrunkener Mann will Polizisten beißen

Zu einer versuchten Beißattacke auf einen Polizisten ist es am Mittwochabend in Kempten im Bereich der Kotterner Straße gekommen. Ein betrunkener Mann pöbelte dort Passanten an, weshalb die Polizei informiert wurde.

Der Mann weigerte sich, seine Personalien nicht angeben, weshalb die Beamten ihn durchsuchten. Weil der 32-Jährige sich aggressiv verhielt, fesselten sie ihn zur Eigensicherung. Er beruhigte sich im Verlauf des Einsatzes nicht. Die Polizei nahm ihn daher in Gewahrsam. Während sie den Mann zum Polizeiwagen brachten, versuchte er, einen der Beamten in die Hand zu beißen.

Beamtin in Kempten leicht verletzt

Nur unter Anwendung von unmittelbarem Zwang gelang es, den 32-Jährige in die Hafträume der Polizei zu bringen. Bei dem Einsatz verletzte er sich am Arm und musste medizinisch behandelt werden. Während der Behandlung versuchte er, sich selbst zu verletzen.

Die Beamten sprachen daher die sofortige vorläufige Unterbringung aus und überstellten ihn an eine Fachklinik. Den gesamten Einsatz über beleidigte er die Polizisten und bedrohte eine Beamtin. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Bei dem Einsatz erlitt eine Polizistin leichte Verletzungen.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.