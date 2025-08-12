Rekord bei der Allgäuer Festwoche: Das war das Jahr mit den meisten Besuchern

Die Allgäuer Festwoche ist jedes Jahr das Highlight in Kempten. Schon seit 76 Jahren gibt es die Wirtschaftsmesse. Erst dreimal fiel sie in dieser Zeit aus. Doch jedes Mal, wenn die Festwoche wieder in den Startlöchern steht, lockt das laut der Stadt Kempten größte Heimatfest im Allgäu massenhaft Besucher an. Aber in welchem Jahr durfte die Allgäuer Festwoche eigentlich die meisten Gäste begrüßen?

Im Jahr 1988 verzeichnete die Allgäuer Festwoche die meisten Besucher

Seit der ersten Festwoche, die im Jahr 1949 ihre Pforten öffnete, besuchten jährlich mehr als 100.000 Menschen die Veranstaltung. Ab 1970 fielen die Besucherzahlen kaum unter 140.000. Der Besucherrekord wurde dann im Jahr 1988 aufgestellt. Tatsächlich besuchten die Allgäuer Festwoche in diesem Jahr ganze 203.544 Menschen.

So viele Menschen waren in den vergangenen Jahren auf der Allgäuer Festwoche

Doch auch in den Jahren danach waren die Besucherzahlen der Allgäuer Festwoche immer ansehnlich. So viele Menschen kamen in den vergangenen 24 Jahren jeweils auf die Allgäuer Festwoche:

2024: 146.500 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2023: Etwa 151.000 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2022: Etwa 180.000 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2019: Etwa 172.000 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2018: Etwa 182.000 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2017: 180.621 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2016: Etwa 171.000 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2015: Etwa 165.000 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2014: 184.562 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2013: 183.660 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2012: 177.976 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2011: 184.584 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2010: 184.233 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2009: 170.160 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2008: 173.080 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2007: 171.365 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2006: 179.712 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2005: 167.709 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2004: 154.426 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2003: 145.755 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2002: 152.641 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2001: 159.126 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

2000: 142.057 Besucher auf der Allgäuer Festwoche

Erfolgsgeheimnis der Allgäuer Festwoche: Tradition und Trend verbunden

Dass die Allgäuer Festwoche jährlich so viele Menschen anzieht, hat bestimmte Gründe. Ursprünglich wurde sie gegründet, um den Menschen und der Wirtschaft nach den Verwüstungen und Entbehrungen, die der 2. Weltkrieg mit sich gebracht hatte, wieder Auftrieb zu geben. Schon damals zog die Allgäuer Festwoche in Kempten hunderttausende Besucher an.

Eines ihrer Erfolgsgeheimnisse hat sie sich jedoch bis heute bewahrt: die Verbindung von Tradition und Trend. In der Allgäuer Festwoche spiegeln sich laut dem Veranstalter wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen der letzten 70 Jahre wider. Damit ist die Festwoche eine in Deutschland einmalige Mischung aus Messe, Kunst, Kultur, Brauchtumspflege, Kommunikation, Geselligkeit sowie eines gesellschaftlichen Ereignisses.

