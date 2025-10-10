Bach, Bühne, Bäume? Betzigau sammelt Ideen

Das Grundstück der ehemaligen „Alten Schmiede“ liegt inmitten Betzigaus, zwischen Kirche und Bürgerzentrum am Betzigauer Bach. Nach dem Abriss des Gebäudes dort beschäftigten sich auf Einladung der Gemeinde Bürgerinnen und Bürger mit der Frage: Wie soll es dort weitergehen? Brainstorming war angesagt. Am Ende stand eine große Sammlung an Ideen und Wünschen, auf deren Basis sich nun Planer ans Werk machen.
Ortsmitte Betzigau
