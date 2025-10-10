Icon Menü
Betzigau sammelt Ideen für die Ortsmitte an der Alten Schmiede

Ortsmitte Betzigau

Bach, Bühne, Bäume? Betzigau sammelt Ideen

Der Platz der Alten Schmiede wird neu gestaltet. Nun sind die Menschen gefragt, ihre Ideen einzubringen. Erste Schwerpunkte lassen sich bereits erahnen.
Von Bastian Hörmann
    Bietet zahlreiche Möglichkeiten: Der Platz der kürzlich abgerissenen Alten Schmiede. Nun sind Bürgerinnen und Bürger gefragt, ihre Ideen einzubringen.
    Bietet zahlreiche Möglichkeiten: Der Platz der kürzlich abgerissenen Alten Schmiede. Nun sind Bürgerinnen und Bürger gefragt, ihre Ideen einzubringen. Foto: Martina Diemand

    Das Grundstück der ehemaligen „Alten Schmiede“ liegt inmitten Betzigaus, zwischen Kirche und Bürgerzentrum am Betzigauer Bach. Nach dem Abriss des Gebäudes dort beschäftigten sich auf Einladung der Gemeinde Bürgerinnen und Bürger mit der Frage: Wie soll es dort weitergehen? Brainstorming war angesagt. Am Ende stand eine große Sammlung an Ideen und Wünschen, auf deren Basis sich nun Planer ans Werk machen.

