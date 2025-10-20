Der Schulhof wird bunt

Das Thema bewegte Pause beschäftigt die Schülerinnen und Schüler an der Josef-Kentenich-Schule in Leubas schon seit dem letzten Schuljahr. In zwei Elternaktionen entstanden so verschiedene Pausenspiele wie zum Beispiel Himmel-Hölle, Twister und Tic Tac Toe. Aber auch Lernspiele wie zum Beispiel die Rechenraupen und die ABC-Schnecke, die für das bewegte Lernen eingesetzt werden können, wurden aufgemalt. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die den Pausenhof ein Stück bunter gemacht haben und freuen uns über lachende Kinder, die nun viele Möglichkeiten zum Spielen und Lernen dazugewonnen haben.

