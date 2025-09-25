Wie Bildhauer Frank Teufel schwerem Marmor zauberhafte Leichtigkeit verleiht

Der Bildhauer Frank Teufel kommt in vierter Generation aus einer Steinmetzfamilie in Tuttlingen. Er kann sich kein anderes Material als Stein vorstellen, mit dem er Kunst machen möchte. In seinen abstrakten Skulpturen entlockt er dem Stein geschwungene Linien, die sich ineinander verschlingen, sich anlehnen oder in sich kreisen. Bis Mitte Dezember stellt er im Kemptener Stadtstadel kleine und große Formate aus, unter dem aufschlussreichen Titel „In die Leichtigkeit geführt“.

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Residenzplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leichtigkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis