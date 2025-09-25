Icon Menü
Bildhauer Frank Teufel aus Tuttlingen zeigt im Stadtstadel Kempten seine Werke

Bildhauer lädt zum Staunen ein

Wie Bildhauer Frank Teufel schwerem Marmor zauberhafte Leichtigkeit verleiht

Die abstrakten Steinskulpturen von Frank Teufel haben eine spirituelle Kraft. Die große Kunst des Bildhauers ist in Kempten im Stadtstadel und auf dem Residenzplatz zu bestaunen.
Von Harald Holstein
    Eine beeindruckende Arbeit von Frank Teufel findet sich auch auf dem Kemptener Residenzplatz.
    Eine beeindruckende Arbeit von Frank Teufel findet sich auch auf dem Kemptener Residenzplatz. Foto: Harald Holstein

    Der Bildhauer Frank Teufel kommt in vierter Generation aus einer Steinmetzfamilie in Tuttlingen. Er kann sich kein anderes Material als Stein vorstellen, mit dem er Kunst machen möchte. In seinen abstrakten Skulpturen entlockt er dem Stein geschwungene Linien, die sich ineinander verschlingen, sich anlehnen oder in sich kreisen. Bis Mitte Dezember stellt er im Kemptener Stadtstadel kleine und große Formate aus, unter dem aufschlussreichen Titel „In die Leichtigkeit geführt“.

