„Schon immer für die eigene Freiheit eingestanden“: Bodelsberg feiert 650 Jahre Dorfgeschichte

Die Pest wütet in Europa, politische Instabilität prägte den Süden Deutschlands, Männer und Frauen schufteten hart auf dem Acker oder am Webstuhl für ihre Familien und mitten drin: Bodelsberg. Vor 650 Jahren wird der Ortsteil von Durach erstmals offiziell erwähnt. Im Bürgerbuch der Stadt Füssen. Eine bäuerliche Familie will aus Bodelsberg dorthin umsiedeln, wohl auf der Suche nach Arbeit im Textilwesen, erläutert Herbert Seger, Vorsitzender des Heimatvereins. Seither habe sich freilich viel verändert, doch eines sei in 650 Jahren gleich geblieben, sagt er: „Die Menschen in Bodelsberg gestalten ihr Dorf selbstbewusst und eigenständig.“

