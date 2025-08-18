Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Brandstiftung in Kempten: Mann entzündet einen Müllcontainer

Brandstiftung in Kempten

Müllcontainer brennt nachts lichterloh – Mutmaßlicher Täter flieht auf E-Scooter

In Kempten zündete ein Mann einen Müllcontainer an. Ein Zeuge beobachtete die Tat und konnte den mutmaßlichen Täter beschreiben.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    In Kempten setzte ein wohl junger Mann einen Müllcontainer in Brand.
    In Kempten setzte ein wohl junger Mann einen Müllcontainer in Brand. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kempten einen Müllcontainer angezündet. Dabei entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

    Brand in Kempten: Unbekannter zündet Müllcontainer kannt

    Laut Angaben der Polizei ereignete sich die Brandstiftung um 0.20 Uhr in der Lenzfrieder Straße. Ein Zeuge beobachtete, wie ein junger Mann mit einem E-Scooter wegfuhr, während der Container bereits in Vollbrand stand.

    Der mutmaßliche Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 16 bis 17 Jahre alt, sehr schlank, rund 1,75 bis 1,80 Meter groß und schwarz gekleidet. Die Feuerwehr Kempten löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

    Weitere Nachrichten aus Kempten und der Umgebung lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden