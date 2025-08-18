Müllcontainer brennt nachts lichterloh – Mutmaßlicher Täter flieht auf E-Scooter

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kempten einen Müllcontainer angezündet. Dabei entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Brand in Kempten: Unbekannter zündet Müllcontainer kannt

Laut Angaben der Polizei ereignete sich die Brandstiftung um 0.20 Uhr in der Lenzfrieder Straße. Ein Zeuge beobachtete, wie ein junger Mann mit einem E-Scooter wegfuhr, während der Container bereits in Vollbrand stand.

Der mutmaßliche Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 16 bis 17 Jahre alt, sehr schlank, rund 1,75 bis 1,80 Meter groß und schwarz gekleidet. Die Feuerwehr Kempten löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

