Schließen sich Kempten und das Oberallgäu dem Münchner Verkehrsverbund an?

Seit Jahrzehnten ist der öffentliche Nahverkehr im Allgäu ein Dauerbrenner. Lange Zeit war ein übergreifender Verbund mit das Ziel - doch nachdem sich Kaufbeurer und Ostallgäuer dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) anschließen wollen, überlegen die Kemptener und Oberallgäuer, wie es weitergeht. In einer gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Kemptener Mobilitätsausschuss einigten sich die Kommunalpolitiker einstimmig auf einen ersten Schritt: Bis Jahresende sollen die Verwaltungen klären, unter welchen Bedingungen ein Beitritt zum MVV erfolgen könnte. Der Kreistag stimmte dem Vorgehen am Donnerstagnachmittag zu, der Kemptener Stadtrat muss noch tagen. Am Jahresende könnte auch das Ergebnis stehen: Ein Anschluss an den Münchner Verbund ist zu teuer oder macht keinen Sinn.
Bus und Bahn im Allgäu
