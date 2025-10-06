Icon Menü
Comedian Johann König tritt in der Big Box Allgäu in Kempten auf

Comedy in der Big Box

Derber Humor, grobe Witze: Comedian Johann König lästert über die Familie und Alice Weidel

Johann König nimmt in der Big Box Allgäu in Kempten kein Blatt vor den Mund. Mit seinem neuen Programm überzeugt der 53-Jährige das Kemptener Publikum.
Von Florian Herb
    • |
    • |
    • |
    Manchmal lacht er auch über sich selbst: Comedian Johann König stellte in Kempten sein neues Soloprogramm vor.
    Manchmal lacht er auch über sich selbst: Comedian Johann König stellte in Kempten sein neues Soloprogramm vor. Foto: Martina Diemand

    „Wer Pläne macht, wird ausgelacht“ nennt Comedian Johann König sein achtes Soloprogramm, das er in seiner ihm eigenen schnodderig-depressiven Art dem Kemptener Publikum vorstellt. Man könnte meinen, der 53-jährige Kölner sei versehentlich auf die Bühne der Big Box Allgäu gestolpert. Er sei gestern in Zürich gewesen, stöhnt Johann König vor den 1600 Besucherinnen und Besuchern. Doch die Schweizer seien selbst ihm zu langsam.

