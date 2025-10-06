Derber Humor, grobe Witze: Comedian Johann König lästert über die Familie und Alice Weidel

„Wer Pläne macht, wird ausgelacht“ nennt Comedian Johann König sein achtes Soloprogramm, das er in seiner ihm eigenen schnodderig-depressiven Art dem Kemptener Publikum vorstellt. Man könnte meinen, der 53-jährige Kölner sei versehentlich auf die Bühne der Big Box Allgäu gestolpert. Er sei gestern in Zürich gewesen, stöhnt Johann König vor den 1600 Besucherinnen und Besuchern. Doch die Schweizer seien selbst ihm zu langsam.

Johann König Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Comedian Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis