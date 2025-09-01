Polizei entdeckt Crystal Meth bei Verkehrskontrolle auf A7 – drei Beamte verletzt

Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Rottachtal an der A7 bei Kempten hat die Polizei am Freitag Crystal Meth gefunden. Bei dem Einsatz wurden drei Beamte leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Demnach kontrollierten die Beamten am Mittag einen Fahrer auf dem Parkplatz. Der 42-Jährige zeigte dabei „drogentypische Ausfallerscheinungen“. Er wehrte sich jedoch gegen jegliche Folgemaßnahmen der Polizei. Die Beamten zogen ihn daher mit körperlicher Gewalt aus seinem Fahrzeug. Drei Polizisten verletzten sich dabei leicht.

Unter Drogeneinfluss am Steuer: Mann bekommt mehrere Anzeigen

Später fanden sie kristallines Pulver in der Hosentasche des Mannes. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich dabei um Crystal Meth. Der Mann gab eine Blutprobe ab. Danach entließen die Polizisten ihn wieder.

Der 42-Jährige bekommt nun Anzeigen wegen Widerstands, Körperverletzung sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz und ein Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz.

