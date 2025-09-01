Icon Menü
Crystal Meth bei Kontrolle auf der A7 nahe Kempten gefunden – Polizisten bei Einsatz verletzt

Kempten

Polizei entdeckt Crystal Meth bei Verkehrskontrolle auf A7 – drei Beamte verletzt

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A7 bei Kempten wurden drei Polizisten verletzt. Der Fahrer muss sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.
Von Allgäuer Zeitung
    Bei einer Kontrolle auf der A7 hat die Polizei Crystal Meth gefunden.
    Bei einer Kontrolle auf der A7 hat die Polizei Crystal Meth gefunden. Foto: David-Wolfgang Ebener, dpa (Symbolbild)

    Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Rottachtal an der A7 bei Kempten hat die Polizei am Freitag Crystal Meth gefunden. Bei dem Einsatz wurden drei Beamte leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

    Demnach kontrollierten die Beamten am Mittag einen Fahrer auf dem Parkplatz. Der 42-Jährige zeigte dabei „drogentypische Ausfallerscheinungen“. Er wehrte sich jedoch gegen jegliche Folgemaßnahmen der Polizei. Die Beamten zogen ihn daher mit körperlicher Gewalt aus seinem Fahrzeug. Drei Polizisten verletzten sich dabei leicht.

    Unter Drogeneinfluss am Steuer: Mann bekommt mehrere Anzeigen

    Später fanden sie kristallines Pulver in der Hosentasche des Mannes. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich dabei um Crystal Meth. Der Mann gab eine Blutprobe ab. Danach entließen die Polizisten ihn wieder.

    Der 42-Jährige bekommt nun Anzeigen wegen Widerstands, Körperverletzung sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz und ein Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz.

    Mehr Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

