Projektorchester gibt Abschlusskonzert

Das Bezirksjugendorchester des ASM-Bezirks 1 Kempten traf sich an zwei Wochenenden zur intensiven Probenarbeit in Dietmannsried. Unter der Leitung von Dozent Thomas Wieser aus Steingaden erarbeiteten die 58 jungen Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Konzertprogramm.

Den Abschluss bildete ein Abschlusskonzert, bei dem das Ensemble sein Können vor zahlreichen Zuhörern unter Beweis stellte. Mit Werken aus unterschiedlichen Stilrichtungen, wie unter anderem „Ceremonic Festival“, „Alpine Inspirations“, „You raise me up“, „Music from Aladdin“ zeigte das Orchester eindrucksvoll seine musikalische Vielfalt. Das Publikum dankte mit lang anhaltendem Applaus.

Das Bezirksjugendorchester bietet motivierten Jugendlichen aus den Musikvereinen des Bezirks die Möglichkeit, wertvolle Orchestererfahrung zu sammeln, neue Wege und Klangfarben zu erfahren und gemeinsam auf hohem musikalischem Niveau zu musizieren.

