Ein besonderer Tag für die Maria-Ward-Schule

Kürzlich nahm die Maria-Ward-Schule Kempten am großen Jubiläum des Schulwerks der Diözese Augsburg in der WWK-Arena in Augsburg teil. Gemeinsam mit insgesamt 46 Schulen feierten über 23.000 Schülerinnen, Schüler und Mitarbeitende das 50-jährige Bestehen des Schulwerks – ein Fest der Gemeinschaft, des Glaubens und der Freude.

Ein besonders bewegender Moment war der feierliche Einzug der Schulen in die Arena. Als Schulleiterin Manuela Holzer gemeinsam mit einer Gruppe ausgewählter Schülerinnen das selbst gestaltete Maria-Ward-Banner in das Stadion begleitete, brandete im Block L Begeisterung auf: Hunderte Schülerinnen schwenkten ihre Fahnen und jubelten ihren Vertreterinnen zu. Ein echter Gänsehautmoment für die gesamte Schulgemeinschaft.

„Solche Momente zeigen, was Schule im besten Sinne sein kann: Gemeinschaft, Begeisterung und Zusammenhalt über alle Jahrgangsstufen hinweg“, sagte Schulleiterin Manuela Holzer im Anschluss an die Feier. „Es war wunderschön zu erleben, wie unsere Mädchen als Teil dieses großen Ganzen ihre Freude und ihren Stolz gezeigt haben.“

Die Maria-Ward-Schule Kempten steht seit Jahrzehnten für gelebte Werte, gegenseitige Achtung und ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Im Mittelpunkt stehen die Persönlichkeitsbildung und das Miteinander – ganz im Sinne Maria Wards, die Mut, Verantwortungsbewusstsein und Nächstenliebe als Fundament für ein erfülltes Leben sah. Bildung wird hier nicht nur als Wissensvermittlung verstanden, sondern als Weg, junge Menschen stark fürs Leben zu machen – mit Herz, Haltung und Vertrauen.

Das Jubiläum in Augsburg war ein Tag voller Musik, Begegnung und Verbundenheit – ein Erlebnis, das zeigte, wie stark die Schulen des Schulwerks durch gemeinsame Werte und gelebten Glauben miteinander verbunden sind.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!