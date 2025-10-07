Icon Menü
Dauerregen und ein „übler Sturz“: Das erlebte Michael Drexel auf seiner Longboard-Reise aus dem Allgäu nach Bremen

726 Kilometer gefahren

Dauerregen und ein „übler Sturz“: Das hat Michael Drexel auf seiner Longboard-Reise erlebt

Michael Drexel hat es rechtzeitig zum Spiel seines Lieblingsvereins ins Weserstadion nach Bremen geschafft. Doch auf seinem Weg lagen einige Strapazen - und ein „übler Sturz“.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Völlig durchnässt vom Regen kam Michael Drexel aus Lauben mit dem Longboard am Weserstadion in Bremen an.
    Völlig durchnässt vom Regen kam Michael Drexel aus Lauben mit dem Longboard am Weserstadion in Bremen an. Foto: Michael Drexel

    Er hat es geschafft: Vom Regen durchnässt, aber rechtzeitig zum Spiel seines Lieblingsvereins SV Werder Bremen ist Michael Drexel im dortigen Weserstadion angekommen. Quer durch Deutschland war der 28-Jährige aus Lauben mit seinem Longboard unterwegs (wir berichteten). Was ihn besonders gefreut habe, erzählt Drexel: „Mein Bruder und mein Papa haben mich überraschend empfangen und wir haben zusammen das Derby gegen den FC St. Pauli angeschaut.“

