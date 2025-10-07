Dauerregen und ein „übler Sturz“: Das hat Michael Drexel auf seiner Longboard-Reise erlebt

Er hat es geschafft: Vom Regen durchnässt, aber rechtzeitig zum Spiel seines Lieblingsvereins SV Werder Bremen ist Michael Drexel im dortigen Weserstadion angekommen. Quer durch Deutschland war der 28-Jährige aus Lauben mit seinem Longboard unterwegs (wir berichteten). Was ihn besonders gefreut habe, erzählt Drexel: „Mein Bruder und mein Papa haben mich überraschend empfangen und wir haben zusammen das Derby gegen den FC St. Pauli angeschaut.“
726 Kilometer gefahren
