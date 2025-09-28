Der Laubener Löwen muss warten

Der Gasthof Löwen rutscht zunächst von der Prioritätenliste der Gemeinde Lauben, dafür steht das Gemeinschaftshaus Birkenmoos jetzt ganz oben. In der aktuellen Bürgerversammlung erklärte Bürgermeister Mathias Pfuhl: „Wir brauchen zunächst mal einen Betreiber und bisher gibt es kein großes Interesse.“ Während einer Klausur habe sich der Gemeinderat daher entschieden, den Löwen in der Priorität zurückzustellen. „Wir können nicht Geld investieren, wenn nicht klar ist, was zukünftig auf uns zukommt.“

