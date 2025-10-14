Memhölzer Schützen ehren Mitglieder

Bei der Generalversammlung des Schützenvereins Waldhäusle wurden Mitglieder für 25- und 50-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Schützenmeisterin Heidi Fink und Sportwart Simon Schmid ehrten gemeinsam die treuen Schützen. 25 Jahre im Verein ist Peter Gast. Für 50 Jahre Mitgliedschaft im bayerischen Sportschützenbund konnte Konrad Günther geehrt werden.

