Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Der Schützenverein Waldhäusle in Memhölz vergibt Ehrungen für 25 und 50 Jahre Mitgliedschaft.

Waltenhofen

Memhölzer Schützen ehren Mitglieder

Der Schützenverein Waldhäusle in Memhölz vergibt Ehrungen für 25 und 50 Jahre Mitgliedschaft.
Von Heidi Fink
    • |
    • |
    • |
    Schützenmeisterin Heidi Fink (rechts) und Sportwart Simon Schmid (links) übergeben eine Ehrenurkunde an Konrad Günther.
    Schützenmeisterin Heidi Fink (rechts) und Sportwart Simon Schmid (links) übergeben eine Ehrenurkunde an Konrad Günther. Foto: Leonie Hörburger

    Bei der Generalversammlung des Schützenvereins Waldhäusle wurden Mitglieder für 25- und 50-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Schützenmeisterin Heidi Fink und Sportwart Simon Schmid ehrten gemeinsam die treuen Schützen. 25 Jahre im Verein ist Peter Gast. Für 50 Jahre Mitgliedschaft im bayerischen Sportschützenbund konnte Konrad Günther geehrt werden.

    Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

    Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.
    Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

    Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden