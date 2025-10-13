Scheidende Dolmetscherin war von Anfang an dabei

Der erste Vorsitzende Otto Schmid eröffnete die 36. Jahreshauptversammlung und stellte fest, dass die Einladung hierzu frist- und formgerecht erfolgte. Er begrüßte neben der Vorstandschaft und allen Mitgliedern auch Bürgermeister Werner Endres, alle Kollegen aus dem Gemeinderat, die Vertreter anderer Vereine und Ehrenmitglied Alt-Bürgermeister Hans-Peter Koch. Anschließend bat er um eine Gedenkminute für das verstorbene Ehrenmitglied Gertrud Hatzelmann.

Als nächster Punkt stand der Bericht der Schriftführerin Christina Beyerle an. Stellvertretend für die Vereinskassiererin Johanna Munz verlas die Kassenprüferin Claudia Müller den Kassenbericht. Der Sportbeauftragte Alfred Karasek teilte unter anderem mit, dass der Tennisplatz des ehemaligen TC Zellermühle zum Boule-Platz umfunktioniert wird, sodass dort über die Sommermonate ein regelmäßiges Boule-Spiel stattfinden kann.

Die Kassenprüferinnen Eva Lippert und Claudia Müller bescheinigten der Kassiererin Johanna Munz eine einwandfreie Kassenführung. Eva Lippert teilte mit, dass zwischenzeitlich alle Zahlungen über ein Girokonto abgewickelt werden und es keinen Kassenbestand mehr gibt. Der Vorschlag, die Kassiererin sowie die Vorstandschaft zu entlasten, wurde einstimmig angenommen. Der Versammlungsleiter Otto Schmid bat satzungsgemäß um Zustimmung der Neuwahl von Eva Lippert und Claudia Müller, was einstimmig angenommen wurde.

Bürgermeister Werner Endres führte die Wahl per Akklamation mit 30 Wahlberechtigten durch. Alle zur Neuwahl vorgeschlagenen Personen wurden einstimmig mit jeweils einer Enthaltung gewählt. Alle gewählten Personen nahmen die Wahl an.

Neue Vorstandschaft: Vorsitzender Otto Schmid, Stellvertreter Dr. Wolf-Dieter Schwarz-Gewallig und Alexandra Wenisch, Kassierin Johanna Munz, Schriftführerin Christine Beyerle, Verantwortlicher Presse- und Archivwesen Dr. Alexander Schwarz-Gewallig, Verantwortlicher Sportleraustausch Alfred Karasek, Dolmetscher französisch-deutsch: Benjamin Alberti, Beisitzer: Helmut Weixler und Nathalie Pinon, Verantwortliche Jugendaustausch Katharina Müller-Tolk.

Anschließend verabschiedete der erste Vorsitzende die aus dem Vorstand ausscheidende Dolmetscherin Dominique Bonneau. Sie war vom ersten Tag der Partnerschaft mit von der Partie und hat ihr Amt mit viel Engagement ausgeführt. Otto Schmid gab danach einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten des Vereins, unter anderem die Teilnahme am Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt am 29. und 30. November.

