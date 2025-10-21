Schülerzeitung holt zweiten Preis

Große Freude: Unsere Schülerzeitung wurde beim renommierten bayerischen Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher“ mit dem zweiten Platz unter allen eingesendeten Schülerzeitungen von Bayerns Realschulen ausgezeichnet!

Die Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, der Süddeutschen Zeitung und der Nemetschek-Stiftung, zeigte sich beeindruckt von der inhaltlichen Qualität, der kreativen Gestaltung sowie dem großen Engagement unseres Redaktionsteams. Damit zählt unsere Schule nun offiziell zu den bayerischen Landessiegern und ist für den bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb der Länder nominiert – ein herausragender Erfolg!

Kürzlich durfte das Team der Schülerzeitung zur feierlichen Preisverleihung ins Literaturhaus München fahren. Im festlichen Rahmen wurden dort die Siegerinnen und Sieger geehrt – mit dabei: Kultusministerin Anna Stolz sowie Silke Zimmermann von der Nemetschek-Stiftung. Im Anschluss an die Ehrung nahmen unsere Redakteurinnen an einem spannenden Workshop-Nachmittag teil, der anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Wettbewerbs veranstaltet wurde.

Wir gratulieren unseren kreativen und engagierten Redakteurinnen herzlich zu diesem großartigen Erfolg und bedanken uns bei der betreuenden Lehrkraft Frau Barwitz für die kompetente Begleitung und Unterstützung!

