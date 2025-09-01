50 Jahre durch Dick und Dünn: Diese Allgäuer feiern „Goldfreundschaft“

Joachim (73) und Sylvia (74) Ständer sitzen in ihrem Haus in Dietmannsried im Wintergarten. Sie haben Freunde zu Besuch: Rudolf (72) und Cathy (73) Sträter und Volker (75) und Carmen (75) Gebur. Auf der gelben Tischdecke vor ihnen liegen Fotos verstreut – Fotos von gemeinsamen Urlauben, Fotos beim Grillen auf der Terrasse, Fotos von den Kindern. Ein halbes Jahrhundert sind die drei Paare schon befreundet. Da sammeln sich viele gemeinsame Erinnerungen an.

