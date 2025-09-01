Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Die Ständers, Sträters und Geburs aus Dietmannsried im Oberallgäu feiern Goldfreundschaft

Dietmannsried

50 Jahre durch Dick und Dünn: Diese Allgäuer feiern „Goldfreundschaft“

Ein halbes Jahrhundert sind die Ständers, Sträters und Geburs schon befreundet. Alles fing 1975 in der Terrassen-Wohnanlage in Dietmannsried an – und währt bis heute. Was ihre Freundschaft ausmacht.
Von Franziska Jahn
    • |
    • |
    • |
    Joachim und Sylvia Ständer, Rudolf und Cathy Sträter und Carmen und Volker Gebur (v.l.) sind seit 50 Jahren befreundet und fahren häufig gemeinsam mit ihren Wohnmobilen in den Urlaub.
    Joachim und Sylvia Ständer, Rudolf und Cathy Sträter und Carmen und Volker Gebur (v.l.) sind seit 50 Jahren befreundet und fahren häufig gemeinsam mit ihren Wohnmobilen in den Urlaub. Foto: Franziska Jahn

    Joachim (73) und Sylvia (74) Ständer sitzen in ihrem Haus in Dietmannsried im Wintergarten. Sie haben Freunde zu Besuch: Rudolf (72) und Cathy (73) Sträter und Volker (75) und Carmen (75) Gebur. Auf der gelben Tischdecke vor ihnen liegen Fotos verstreut – Fotos von gemeinsamen Urlauben, Fotos beim Grillen auf der Terrasse, Fotos von den Kindern. Ein halbes Jahrhundert sind die drei Paare schon befreundet. Da sammeln sich viele gemeinsame Erinnerungen an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden