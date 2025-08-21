Unbekannte brechen Container auf und stehlen mehrere Baumaschinen

In Dietmannsried (Kreis Oberallgäu) haben Unbekannte zwei Baucontainer aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Täter mehrere Baumaschinen.

Unbekannte brachen Baucontainer auf

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, in der Heisinger Straße. Die Täter hebelten die Schlösser an beiden Containern auf. Um sich besseren Zugang zu verschaffen, bewegten sie die Radlader, die vor den Containern standen.

Diebstahl in Dietmannsried: Hier können sich Zeugen melden

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/99090 melden.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Oberallgäu

Landrätin: Indra Baier-Müller (Freie Wähler)

Fläche: 1.527,97 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Sonthofen

Städte: Immenstadt, Sonthofen

Höchster Punkt: 2649 Meter

Tiefster Punkt: 585 Meter

Autokennzeichen: OA

Einwohner: 155.413 (Stand: 31. Dez. 2024)

Ausflugsziele (eine Auswahl): Breitachklamm , Starzlachklamm , Buchenegger Wasserfälle, Großer Alpsee bei Immenstadt, Freibergsee in Oberstdorf, Niedersonthofener See (auch Niso), Gaisalpsee bei Oberstdorf

Bekannte Berge (eine Auswahl): Grünten , Nebelhorn, Söllereck, Hochgrat, Fellhorn, Iseler, Riedberger Horn, Rubihorn, Mittag, Mädelegabel, Höfats

Homepage : www.oberallgaeu.org