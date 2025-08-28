Icon Menü
Dr. Alaa Qutum aus Kempten reist zu Rettungsmission in den Nahen Osten, um Menschen aus Gaza zu helfen

Rettungsmission gescheitert

Arzt aus Kempten wollte Kindern in Gaza helfen: Doch er wird in Israel am Flughafen gestoppt

Der Kemptener Arzt Alaa Qutum reiste in den Nahen Osten, um palästinensischen Kindern zu helfen, doch seine Reise endete am Flughafen in Tel-Aviv.
Von Michael Mang
    Dr. Alaa Qutum Kempten arbeitet seit 2023 in Kempten. Jetzt ist er zu einem Hilfseinsatz ins Palästinenser-Gebiet gereist. Foto: Alaa Qutum

    Das Schicksal der Menschen in Gaza lässt Dr. Alaa Qutum nicht los. Der Arzt aus Kempten hat selbst palästinensische Wurzeln. „Das sind meine Leute“, sagt der 56-Jährige. Teile seiner Familie leben im Westjordanland. Schon viermal reiste er nach Gaza, um den Menschen dort zu helfen. Auch Ende Juli wollte er wieder in den Nahen Osten, um dort 15 lebenswichtige Operationen durchzuführen - Hirntumore und Wirbelsäulenfrakturen bei Erwachsenen und Kindern. Doch seine Reise endete am Flughafen von Tel Aviv.

