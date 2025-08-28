Arzt aus Kempten wollte Kindern in Gaza helfen: Doch er wird in Israel am Flughafen gestoppt

Das Schicksal der Menschen in Gaza lässt Dr. Alaa Qutum nicht los. Der Arzt aus Kempten hat selbst palästinensische Wurzeln. „Das sind meine Leute“, sagt der 56-Jährige. Teile seiner Familie leben im Westjordanland. Schon viermal reiste er nach Gaza, um den Menschen dort zu helfen. Auch Ende Juli wollte er wieder in den Nahen Osten, um dort 15 lebenswichtige Operationen durchzuführen - Hirntumore und Wirbelsäulenfrakturen bei Erwachsenen und Kindern. Doch seine Reise endete am Flughafen von Tel Aviv.
Rettungsmission gescheitert
