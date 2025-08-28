Rettungsmission gescheitert Arzt aus Kempten wollte Kindern in Gaza helfen: Doch er wird in Israel am Flughafen gestoppt

Der Kemptener Arzt Alaa Qutum reiste in den Nahen Osten, um palästinensischen Kindern zu helfen, doch seine Reise endete am Flughafen in Tel-Aviv.