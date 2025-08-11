Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Drastische Kürzungen für Landschaftspflege im Oberallgäu bedrohen Umwelt und Landwirte

Oberallgäu

Auch Landwirte leiden unter den drastischen Kürzungen für Landschaftspflege

Sie kümmern sich um den Erhalt von Mooren, Biotopen und Artenvielfalt. Fehlende Fördergelder könnten nicht nur schlimme Folgen für den Umweltschutz haben.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Um auf den Wert ihrer Arbeit aufmerksam zu machen, installieren Dr. Sarina Thiel (links) und Leonie Schaefer ein „Störbanner“ im Niedermoor Buchenberg-Brühl.
    Um auf den Wert ihrer Arbeit aufmerksam zu machen, installieren Dr. Sarina Thiel (links) und Leonie Schaefer ein „Störbanner“ im Niedermoor Buchenberg-Brühl. Foto: Martina Diemand

    Irritiert bleibt Claudia Wegmann auf ihrer Joggingrunde durch das Niedermoor in Buchenberg-Brühl stehen. Zwei Frauen bringen mit schwerem Gerät ein Holzschild an. Mitten in einer Wiese, wo bedrohte Arten wie Knabenkraut, Teufelsabbiss und Sumpfenzian wachsen. Seit vielen Jahren setzen sich die Biologinnen Leonie Schaefer und Dr. Sarina Thiel sowie ihr Team vom Landschaftspflegeverband (LPV) Oberallgäu-Kempten für den Erhalt solcher Flächen ein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden