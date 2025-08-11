Auch Landwirte leiden unter den drastischen Kürzungen für Landschaftspflege

Irritiert bleibt Claudia Wegmann auf ihrer Joggingrunde durch das Niedermoor in Buchenberg-Brühl stehen. Zwei Frauen bringen mit schwerem Gerät ein Holzschild an. Mitten in einer Wiese, wo bedrohte Arten wie Knabenkraut, Teufelsabbiss und Sumpfenzian wachsen. Seit vielen Jahren setzen sich die Biologinnen Leonie Schaefer und Dr. Sarina Thiel sowie ihr Team vom Landschaftspflegeverband (LPV) Oberallgäu-Kempten für den Erhalt solcher Flächen ein.

