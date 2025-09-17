Icon Menü
Drohung gegen Kemptener Pastor: Polizei ermittelt nach abgesagtem Gottesdienst wegen Bedrohung

Vorfall in Kempten

Nach abgesagtem Gottesdienst: Polizei ermittelt wegen Hassbotschaften

Wegen Hassbotschaften wurde ein Freiluft-Gottesdienst in Kempten abgesagt. Die Polizei sieht nun den Verdacht auf eine Straftat bestätigt.
Von Dominik Riedle
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt im Falle des abgesagten Freiluft-Gottesdienstes auf dem Hildegardplatz in Kempten.
    Die Polizei ermittelt im Falle des abgesagten Freiluft-Gottesdienstes auf dem Hildegardplatz in Kempten. Foto: Ralf Lienert

    Einen geplanten Freiluft-Gottesdienst hat die Tabernacle Kirche in Kempten - eine freie evangelische Kirche - abgesagt, weil es im Internet anonyme Drohungen gegen deren Pastor gab. Die Polizei hatte zwar bestätigt, dass ermittelt werde - aber ob tatsächlich eine Straftat vorliegt, blieb noch offen. Nun teilt Anja Wegmann, Sprecherin des Polizeipräsidiums in Kempten, auf Anfrage mit: Angesichts der Äußerungen, die der Polizei vorlägen, bestehe der Verdacht auf eine Straftat, unter anderem Bedrohung. Die abschließende strafrechtliche Bewertung obliege aber der Staatsanwaltschaft. Wann ein Ergebnis vorliegt, ist unklar.

