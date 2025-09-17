Nach abgesagtem Gottesdienst: Polizei ermittelt wegen Hassbotschaften

Einen geplanten Freiluft-Gottesdienst hat die Tabernacle Kirche in Kempten - eine freie evangelische Kirche - abgesagt, weil es im Internet anonyme Drohungen gegen deren Pastor gab. Die Polizei hatte zwar bestätigt, dass ermittelt werde - aber ob tatsächlich eine Straftat vorliegt, blieb noch offen. Nun teilt Anja Wegmann, Sprecherin des Polizeipräsidiums in Kempten, auf Anfrage mit: Angesichts der Äußerungen, die der Polizei vorlägen, bestehe der Verdacht auf eine Straftat, unter anderem Bedrohung. Die abschließende strafrechtliche Bewertung obliege aber der Staatsanwaltschaft. Wann ein Ergebnis vorliegt, ist unklar.

