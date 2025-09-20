Drohung gegen Kemptener Pastor: Tabernacle Kirche reagiert auf Hass und Kritik

Nachdem ein Pastor der Tabernacle Kirche in Kempten auf der Video-Plattform TikTok bedroht wurde, sagte die Gemeinde ihren Freiluft-Gottesdienst auf dem Hildegardplatz am vergangenen Sonntag ab. Bereits seit 2022 sind die Christinnen und Christen mit ihrer evangelischen Freikirche im Allgäu aktiv. Doch welche Überzeugungen stecken hinter der Glaubensgemeinschaft, die laut Mitgründer Eddie Reger 120 Mitglieder umfasst?

