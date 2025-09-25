Icon Menü
Dunkelflaute in der Solar-Branche: So will Speicher-Pionier Sonnen das Tief überstehen

Stromspeicher aus Wildpoldsried

Dunkelflaute in der Solar-Branche: So will Speicher-Pionier Sonnen das Tief überstehen

Nach dem Boom 2023 kämpfen die Firmen mit Umsatzeinbußen – auch Sonnen in Wildpoldsried. Gerüchte über Entlassungen machen die Runde. Das sagt der Chef dazu.
Von Kerstin Futschik
    • |
    • |
    • |
    Sonnen-Geschäftsführer Oliver Koch äußert sich zu den Gerüchten.
    Sonnen-Geschäftsführer Oliver Koch äußert sich zu den Gerüchten. Foto: Ralf Lienert (Archivfoto)

    „Die Party ist vorbei“, sagt Oliver Koch, Geschäftsführer des Energiespeicher-Herstellers Sonnen in Wildpoldsried (Oberallgäu). Er beschreibt damit die derzeitige Lage, in die die Solar-Branche nach dem Boom 2023 gerutscht ist. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg bescherten ein „Mega-Wachstum“, das nun nicht weiter anhält. Hätte man das wissen können? „Wir haben den Abfall nach dem Hoch nicht genug kommen sehen“, sagt Koch. Gerüchte machen die Runde, dass das Unternehmen deshalb Beschäftigte entlässt. Der Geschäftsführer dementiert entschieden: „Es gab keine betriebsbedingten Kündigungen.“ Dennoch müsse sich Sonnen der Marktlage jetzt anpassen.

