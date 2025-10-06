Icon Menü
Duo Edmund spielt Austro-Pop in der Kultbox in Kempten

Das soll Austro-Pop sein?

Zwischen Partysause und Gefühlskitsch: Duo Edmund setzt auf Banalitäten – und begeistert Fans

Austro-Pop hat sich das Duo Edmund auf die Fahne geschrieben. Doch was die beiden Österreicher mit ihrer Band in der vollen Kultbox abliefern, ist eher fragwürdig.
Von Christian Gögler
    Hat seine Fans in der Kemptener Kultbox fest im Griff: Duo Edmund (links Markus Kadensky, rechts Roman Messner).
    Hat seine Fans in der Kemptener Kultbox fest im Griff: Duo Edmund (links Markus Kadensky, rechts Roman Messner). Foto: Christian Gögler

    Der Vorhang mit dem mannshohen Edmund-Schriftzug fällt herab, und da stehen sie, die neuen Helden des Austro-Pop: Markus Kadensky und Roman Messner. Schon nach dem ersten Stück und begeisterten Fanreaktionen weiß Kadensky: „Schtoak, des weard a guada Omnd“. Wie schon die Landsleute „Seiler und Speer“ treten „Edmund“ als Duo in Erscheinung. Die zweistimmigen Lieder in Wiener Mundart verstärkt live eine vierköpfige Band, so auch in Kempten. Edmund heftet sich das Etikett des ehrlichen Austro-Pop an, doch die Ernüchterung setzt bald schon ein.

