Durach startet neuen Anlauf für die Nachbarschaftshilfe - und lässt sich von Allgäuer Projekten inspirieren

Schon oft saßen ihr Menschen gegenüber auf der Suche nach Unterstützung, erzählt Durachs Quartiersmanagerin Andrea Gerlach. Zum Beispiel eine ältere Frau, die nach einer Augen-Operation Hilfe beim Einkaufen und im Haushalt benötigte. Doch auch Menschen, die anderen helfen möchten, haben sich schon bei ihr gemeldet. „Alles typische Fälle für eine Nachbarschaftshilfe“, sagt Gerlach. Ein Konzept für ein solches Angebot bringt sie nun mit der Familienbeauftragten Kathrin Podda auf den Weg.
Senioren und Familien
