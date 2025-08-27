Icon Menü
Durach wagt neuen Versuch: So funktioniert die Nachbarschaftshilfe für Senioren und Familien

Senioren und Familien

Durach startet neuen Anlauf für die Nachbarschaftshilfe - und lässt sich von Allgäuer Projekten inspirieren

Schon einmal hatte Durach versucht, eine Nachbarschaftshilfe zu etablieren. Damals ohne Erfolg. Ein neues Konzept soll nun Veränderung bringen.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Auch Besuchsdienste sollen zum Angebot der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe in Durach gehören.
    Auch Besuchsdienste sollen zum Angebot der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe in Durach gehören. Foto: Ina Fassbender, dpa (Symbolbild)

    Schon oft saßen ihr Menschen gegenüber auf der Suche nach Unterstützung, erzählt Durachs Quartiersmanagerin Andrea Gerlach. Zum Beispiel eine ältere Frau, die nach einer Augen-Operation Hilfe beim Einkaufen und im Haushalt benötigte. Doch auch Menschen, die anderen helfen möchten, haben sich schon bei ihr gemeldet. „Alles typische Fälle für eine Nachbarschaftshilfe“, sagt Gerlach. Ein Konzept für ein solches Angebot bringt sie nun mit der Familienbeauftragten Kathrin Podda auf den Weg.

