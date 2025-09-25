Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Ein sicherer Ort für Frauen, um kreativ zu wachsen: Zwei Schwestern aus Kempten haben das Tattoo-Studio August gegründet

Tattoo-Kunst im Allgäu

Zwei Schwestern aus Kempten gründen ein Tattoo-Studio: Ein sicherer Ort für Frauen, um kreativ zu wachsen

Ein rücksichtsvoller Umgang ist in der Szene nicht immer gegeben, sagen Sophie Hoyer und Ines Hoyer-Stokes. Das wollen sie ändern – auch gegenüber Kundinnen.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Ines Hoyer-Stokes bei der Arbeit im Studio August in Kempten.
    Ines Hoyer-Stokes bei der Arbeit im Studio August in Kempten. Foto: Ralf Lienert

    Ein Ort erschaffen, an dem sich tiefgreifende Momente im Leben, manchmal sogar Schicksalsschläge in Tattoos verwandeln: Mit diesem Gedanken starteten die Schwestern Sophie Hoyer und Ines Hoyer-Stokes aus Buchenberg vor knapp drei Jahren das „Studio August“. Mittlerweile haben sie sich vor allem in der Fineline-Szene – also besonders filigran gestochene Tattoos – einen Namen gemacht. Und sie sind gewachsen. Fünf Künstlerinnen arbeiten gemeinsam in den Räumen im Kemptener Zentrum. Das sei zwar zufällig so gekommen, sagt Sophie Hoyer. „Aber wir sind richtig stolz darauf.“ Sie wollen Vorbilder sein für gegenseitige Unterstützung statt Rivalität unter Frauen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden