Tattoo-Kunst im Allgäu Zwei Schwestern aus Kempten gründen ein Tattoo-Studio: Ein sicherer Ort für Frauen, um kreativ zu wachsen

Ein rücksichtsvoller Umgang ist in der Szene nicht immer gegeben, sagen Sophie Hoyer und Ines Hoyer-Stokes. Das wollen sie ändern – auch gegenüber Kundinnen.