Einbrecher steigen in Innenstadt-Büro ein: So können sich Ladenbesitzer in Kempten schützen

Schließblech und Rahmen der Eingangstür des Allgäuer Wirtschaftsmagazins sind verkratzt und verbogen. Die Spuren zeigen: Hier waren Einbrecher am Werk. Am vergangenen Samstag bemerkte Dominik Tänzel, Teil der Geschäftsführung beim TT-Verlag, zufällig den Überfall auf die Büroräume am St.-Mang-Platz. „Unheimlich“ finde er es, dass die unbekannten Täter den Diebstahl mitten in der Stadt in einer belebten Sommernacht ungestört durchziehen konnten, erzählt Tänzel im Gespräch mit unserer Redaktion. Deshalb wolle er „Bewusstsein dafür schaffen, Sicherheitsmaßnahmen zu treffen“.
Tür aufgebrochen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden