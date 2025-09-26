Icon Menü
Einbrecher im Kemptener Stadtzentrum unterwegs: Tipps zum Schutz von Büros, Geschäften und Wohnungen

Tür aufgebrochen

Einbrecher steigen in Innenstadt-Büro ein: So können sich Ladenbesitzer in Kempten schützen

Die Räume eines Verlags wurden zum Ziel von Dieben. Die Polizei sucht weiter Zeugen und gibt Tipps, wie Geschäftsbetreiber und Privatleute sich schützen können.
Von Laura Wiedemann
    So sah die Tür zu den Büroräumen des Allgäuer Wirtschaftsmagazins nach dem Einbruch aus.
    So sah die Tür zu den Büroräumen des Allgäuer Wirtschaftsmagazins nach dem Einbruch aus. Foto: Ralf Lienert

    Schließblech und Rahmen der Eingangstür des Allgäuer Wirtschaftsmagazins sind verkratzt und verbogen. Die Spuren zeigen: Hier waren Einbrecher am Werk. Am vergangenen Samstag bemerkte Dominik Tänzel, Teil der Geschäftsführung beim TT-Verlag, zufällig den Überfall auf die Büroräume am St.-Mang-Platz. „Unheimlich“ finde er es, dass die unbekannten Täter den Diebstahl mitten in der Stadt in einer belebten Sommernacht ungestört durchziehen konnten, erzählt Tänzel im Gespräch mit unserer Redaktion. Deshalb wolle er „Bewusstsein dafür schaffen, Sicherheitsmaßnahmen zu treffen“.

