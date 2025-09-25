Icon Menü
Eine Verwaltung zieht um: Das müssen Bürger im neuen Rathaus in Altusried beachten

Ortsmitte Altusried

Eine Verwaltung zieht um: Das müssen Bürger im neuen Rathaus in Altusried beachten

Der Neubau des Rathauses ist mit der Umgestaltung des Marktplatzes DAS Großprojekt der Gemeinde. Jetzt können die Beschäftigten die neuen Räume beziehen.
Von Kerstin Futschik
    Vom alten Rathaus (links) ins neue Rathaus (rechts): Die Altusrieder Verwaltung zieht um. Noch laufen die Bauarbeiten am neuen Marktplatz, doch das neue Rathaus ist ab Montag, 29. September, zugänglich.
    Vom alten Rathaus (links) ins neue Rathaus (rechts): Die Altusrieder Verwaltung zieht um. Noch laufen die Bauarbeiten am neuen Marktplatz, doch das neue Rathaus ist ab Montag, 29. September, zugänglich. Foto: Ralf Lienert

    Die Großbaustelle in der Altusrieder Ortsmitte lichtet sich allmählich: Viele Jahre hatte die Gemeinde eine Seniorenwohnanlage, ein neues Rathaus und einen neuen Marktplatz geplant. Die Postresidenz ist nun schon seit anderthalb Jahren in Betrieb – jetzt folgt der nächste Abschluss: Das neue Rathaus ist fertiggestellt. Derzeit zieht die Verwaltung in die neuen Räume ein. Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen.

