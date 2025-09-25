Eine Verwaltung zieht um: Das müssen Bürger im neuen Rathaus in Altusried beachten

Die Großbaustelle in der Altusrieder Ortsmitte lichtet sich allmählich: Viele Jahre hatte die Gemeinde eine Seniorenwohnanlage, ein neues Rathaus und einen neuen Marktplatz geplant. Die Postresidenz ist nun schon seit anderthalb Jahren in Betrieb – jetzt folgt der nächste Abschluss: Das neue Rathaus ist fertiggestellt. Derzeit zieht die Verwaltung in die neuen Räume ein. Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen.
Ortsmitte Altusried
