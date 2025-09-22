Gesundheit „Energy Drinks sind nicht einfach nur Getränke“: Warum sich diese Oberallgäuerin um ihre Tochter sorgt

Die 14-Jährige trinkt täglich Energy Drinks - zu viel, sagt ihre Mutter. Kinderkardiologe Dr. Harald Sauer vom Klinikum in Kempten stimmt der Oberallgäuerin zu.