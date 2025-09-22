Icon Menü
„Energy Drinks sind nicht einfach nur Getränke“: Warum sich diese Oberallgäuerin um ihre Tochter sorgt

Gesundheit

Die 14-Jährige trinkt täglich Energy Drinks - zu viel, sagt ihre Mutter. Kinderkardiologe Dr. Harald Sauer vom Klinikum in Kempten stimmt der Oberallgäuerin zu.
Von Kerstin Futschik
    Die Dosen vieler Energy Drinks haben ein „cooles“ Design, das vor allem junge Menschen ansprechen soll. Das Produkt „Monster“ etwa wird in Halbliter-Dosen verkauft.
    Die Dosen vieler Energy Drinks haben ein „cooles“ Design, das vor allem junge Menschen ansprechen soll. Das Produkt „Monster“ etwa wird in Halbliter-Dosen verkauft. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa (Archivfoto)

    „Alle trinken es, es ist ein Riesenhype“, sagt eine Mutter aus dem Oberallgäu – und meint damit Energy Drinks. Ihre 14-jährige Tochter ist damit keine Ausnahme. Trotzdem sorgt sich die 45-Jährige um die Gesundheit ihres Kindes. „Ich weiß von meinen Freundinnen, dass es viele Mütter umtreibt.“ Zu Recht, sagt Privatdozent (PD) Dr. Harald Sauer, seit Juli der neue Spezialist für Kinderherzen im Klinikverbund Allgäu.

