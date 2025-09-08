Icon Menü
Er führt schon das „Zum Korbinian“: Bekannter Gastronom übernimmt alte Schmiede in Kempten

Gastronomie

Bekannter Gastronom eröffnet „Zur alten Schmiede“ im Kemptener Zentrum neu

Michael Rießland führte schon mehrere Lokale und Hotels in der Region. Wie es mit seinem „Zum Korbinian“ weitergeht und mit welchem neuen Konzept er startet.
Von Laura Wiedemann
    Gastronom Michael Rießland betreibt seit Anfang August das Wirtshaus zur Alten Schmiede in Kempten.
    Gastronom Michael Rießland betreibt seit Anfang August das Wirtshaus zur Alten Schmiede in Kempten. Foto: Matthias Becker

    Nach vier Monaten voller Renovierungsarbeiten stehen die Türen des Wirtshauses „Zur alten Schmiede“ nun wieder offen. Michael Rießland ist der neue Betreiber des Restaurants mit Biergarten in der Memminger Straße – viele Kemptenerinnen und Kemptener kennen ihn bereits als Wirt des „ Zum Korbinian“. Zu der Neueröffnung sagt er: „Wir wollen zum Treffpunkt werden für den Kemptener Norden.“

