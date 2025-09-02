Bekannter Gastronom eröffnet „Zur alten Schmiede“ im Kemptener Zentrum neu

Nach vier Monaten voller Renovierungsarbeiten stehen die Türen des Wirtshauses „Zur alten Schmiede“ nun wieder offen. Michael Rießland ist der neue Betreiber des Restaurants mit Biergarten in der Memminger Straße – viele Kemptenerinnen und Kemptener kennen ihn bereits als Wirt des „ Zum Korbinian“. Zu der Neueröffnung sagt er: „Wir wollen zum Treffpunkt werden für den Kemptener Norden.“
Gastronomie
