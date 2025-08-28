Dieser Supermarkt in Kempten hat nach 16 Monaten wieder geöffnet

Der neue Rewe in St. Mang hat seine Türen geöffnet: Seit Donnerstagmorgen können Kunden dort einkaufen. Nach 16 Monaten Bauzeit endete die Geduldsprobe für Kundinnen und Kunden des Nahversorgers an der Magnusstraße. Kaufmann Thomas Kunkel und sein 35-köpfiges Team haben 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche umstrukturiert mit einem besonderen Blick auf die Frischesortimente.

Zahlreiche Produkte von Erzeugern aus der Umgebung

Herzstück des Marktes ist die Obst- und Gemüseabteilung. Auf kleinen Inseln werde dort die Ware in Marktplatz-Atmosphäre präsentiert, kündigt die Zentrale von Rewe-Süd an. Dazu gibt es zahlreiche Produkte von Erzeugern aus der Umgebung. Verzehrfertige Salate, portionierte Fruchtschalen und schokolierte Früchte werden täglich frisch und selbst produziert.

An Ananasschneidemaschine sowie Orangensaftpresse können Kunden die gewünschte Menge an Obst oder Saft zubereiten und abfüllen. An der Backstation bietet die Bäckerei Speiser den ganzen Tag über Brot, Semmeln, Brezen und Süßes. Die Metzgereitheke umfasst eine Länge von 17 Metern. Regionales Frischfleisch und Wurstwaren sowie Produkte aus der Eigenproduktion sind dort genauso zu finden wie Dry Aged Beef. Bei „EatHappy“ stehen für Asia-Fans Sushi-Variationen und Bowls sowie Mahlzeiten zum Mitnehmen zur Auswahl.