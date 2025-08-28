Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Eröffnung des neuen Rewe-Marktes in Kempten: Frische Produkte, regionale Sortimente und innovative Einkaufserlebnisse

Einzelhandel im Allgäu

Dieser Supermarkt in Kempten hat nach 16 Monaten wieder geöffnet

Die Filiale an der Magnusstraße in Sankt Mang feiert in dieser Woche ihre langersehnte Wiedereröffnung. Diese Neuerungen erwartet die Kunden.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    André und Christina mit dem kleinen Luca werden von Stefanie Lammers (rechts, Leiterin der neuen Fleischtheke) beraten und bedient. Zweiter von rechts ist Betreiber Julian Kunkel.
    André und Christina mit dem kleinen Luca werden von Stefanie Lammers (rechts, Leiterin der neuen Fleischtheke) beraten und bedient. Zweiter von rechts ist Betreiber Julian Kunkel. Foto: Martina Diemand

    Der neue Rewe in St. Mang hat seine Türen geöffnet: Seit Donnerstagmorgen können Kunden dort einkaufen. Nach 16 Monaten Bauzeit endete die Geduldsprobe für Kundinnen und Kunden des Nahversorgers an der Magnusstraße. Kaufmann Thomas Kunkel und sein 35-köpfiges Team haben 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche umstrukturiert mit einem besonderen Blick auf die Frischesortimente.

    Zahlreiche Produkte von Erzeugern aus der Umgebung

    Herzstück des Marktes ist die Obst- und Gemüseabteilung. Auf kleinen Inseln werde dort die Ware in Marktplatz-Atmosphäre präsentiert, kündigt die Zentrale von Rewe-Süd an. Dazu gibt es zahlreiche Produkte von Erzeugern aus der Umgebung. Verzehrfertige Salate, portionierte Fruchtschalen und schokolierte Früchte werden täglich frisch und selbst produziert.

    Lesen Sie auch: Das ist der neue Rewe-Markt in St. Mang

    An Ananasschneidemaschine sowie Orangensaftpresse können Kunden die gewünschte Menge an Obst oder Saft zubereiten und abfüllen. An der Backstation bietet die Bäckerei Speiser den ganzen Tag über Brot, Semmeln, Brezen und Süßes. Die Metzgereitheke umfasst eine Länge von 17 Metern. Regionales Frischfleisch und Wurstwaren sowie Produkte aus der Eigenproduktion sind dort genauso zu finden wie Dry Aged Beef. Bei „EatHappy“ stehen für Asia-Fans Sushi-Variationen und Bowls sowie Mahlzeiten zum Mitnehmen zur Auswahl.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden