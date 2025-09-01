Dieser Supermarkt in Kempten hat nach 16 Monaten wieder geöffnet

Der neue Rewe in St. Mang hat seine Türen geöffnet: Seit Donnerstagmorgen können Kunden dort einkaufen. Nach 16 Monaten Bauzeit endete die Geduldsprobe für Kundinnen und Kunden des Nahversorgers an der Magnusstraße. Kaufmann Thomas Kunkel und sein 35-köpfiges Team haben 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche umstrukturiert mit einem besonderen Blick auf die Frischesortimente.
Einzelhandel im Allgäu
