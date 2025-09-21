Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

„Facetten“-Ausstellung: Kemptener Fotografen zeigen bewegende Lebensgeschichten und Perspektiven

Gemeinsame Ausstellung

Facetten der Fotografie: Kemptener Künstler zeigen ihre Perspektiven auf das Leben

Mit ihrer Ausstellung „Facetten“ liefern sechs Fotografinnen und Fotografen in Kempten Einblicke in fremde Lebenswelten, Persönliches und Begegnungen.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Am 20. September 2025 feierten (von links) Florian Pötzl, Kathi Heuck, Elisa Hammerbacher, Eduardo Carollo, Jasmin Alina Albrecht und Lukas Bartl Vernissage.
    Am 20. September 2025 feierten (von links) Florian Pötzl, Kathi Heuck, Elisa Hammerbacher, Eduardo Carollo, Jasmin Alina Albrecht und Lukas Bartl Vernissage. Foto: Ralf Lienert

    Zwei Hände, die sich berühren. Eine Frau, deren gestreiftes Oberteil mit der Hausfassade dahinter zu verschmelzen scheint. Ein Verhüllter mit klarem Blick und versteckter Geschichte. Mit ihren Aufnahmen halten Jasmin Alina Albrecht, Elisa Hammerbacher, Kathi Heuck, Florian Pötzl, Lukas Bartl und Eduardo Carollo Begegnungen fest und verleihen dem Alltäglichen so Tiefe. Einblicke in ihre Arbeiten und Perspektiven geben die sechs Fotografinnen und Fotografen nun mit einer gemeinsamen Ausstellung unter dem Titel „Facetten“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden