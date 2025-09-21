Facetten der Fotografie: Kemptener Künstler zeigen ihre Perspektiven auf das Leben

Zwei Hände, die sich berühren. Eine Frau, deren gestreiftes Oberteil mit der Hausfassade dahinter zu verschmelzen scheint. Ein Verhüllter mit klarem Blick und versteckter Geschichte. Mit ihren Aufnahmen halten Jasmin Alina Albrecht, Elisa Hammerbacher, Kathi Heuck, Florian Pötzl, Lukas Bartl und Eduardo Carollo Begegnungen fest und verleihen dem Alltäglichen so Tiefe. Einblicke in ihre Arbeiten und Perspektiven geben die sechs Fotografinnen und Fotografen nun mit einer gemeinsamen Ausstellung unter dem Titel „Facetten“.
Gemeinsame Ausstellung
