Verhängt der ZAK bald Strafen, wenn Menschen im Allgäu ihren Biomüll falsch entsorgen?

Die vergammelten Pilze mit samt der Plastikverpackung weggeschmissen oder den Kaffeesatz in der Kunststoffkapsel: Wenn nicht dafür vorgesehene Gegenstände in der Biotonne landen, sorgt das nicht nur für Diskussionen unter Nachbarn oder innerhalb der Familie, auch Abfallunternehmen werden teils aktiv. Denn seit Mai gilt die neue, strengere Bioabfallverordnung. In manchen Städten müssen Müll-Sünderinnen und -Sünder nach Kontrollen selbst nachsortieren oder für eine Sonderleerung zahlen. Welche Konsequenzen solche Vergehen in Kempten und Umgebung haben:
Neue Regeln seit 1. Mai 2025
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden