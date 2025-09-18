Icon Menü
Falschentsorgung von Biomüll im Allgäu: Drohen bald Strafen vom ZAK für Müll-Sünder?

Neue Regeln seit 1. Mai 2025

Verhängt der ZAK bald Strafen, wenn Menschen im Allgäu ihren Biomüll falsch entsorgen?

Anderswo in Deutschland müssen Müll-Sünder ein Bußgeld zahlen oder nachsortieren. Wie der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten damit umgeht.
Von Laura Wiedemann
    Biotonne ZAK
    Biotonne ZAK Foto: Martina Diemand

    Die vergammelten Pilze mit samt der Plastikverpackung weggeschmissen oder den Kaffeesatz in der Kunststoffkapsel: Wenn nicht dafür vorgesehene Gegenstände in der Biotonne landen, sorgt das nicht nur für Diskussionen unter Nachbarn oder innerhalb der Familie, auch Abfallunternehmen werden teils aktiv. Denn seit Mai gilt die neue, strengere Bioabfallverordnung. In manchen Städten müssen Müll-Sünderinnen und -Sünder nach Kontrollen selbst nachsortieren oder für eine Sonderleerung zahlen. Welche Konsequenzen solche Vergehen in Kempten und Umgebung haben:

