Neue Regeln seit 1. Mai 2025 Verhängt der ZAK bald Strafen, wenn Menschen im Allgäu ihren Biomüll falsch entsorgen?

Anderswo in Deutschland müssen Müll-Sünder ein Bußgeld zahlen oder nachsortieren. Wie der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten damit umgeht.