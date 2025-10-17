Verein ist stolz auf 300 Mitglieder

Seine jährliche Jahreshauptversammlung hielt der FC-Bayern-München-Fanclub Red Baroons Dietmannsried kürzlich im Antica di Marcello in Dietmannsried ab. Stattliche 300 Mitglieder kann der seit über 30 Jahren bestehende Fanclub inzwischen vorweisen. Wie alle zwei Jahre stand auch die Wahl eines neuen Präsidiums an. Zuvor gab es einen durchweg positiven Bericht zu den Finanzen des Fanclubs, die Red Baroons stehen gesund da.

Der erste Bürgermeister Werner Endres fungierte im Anschluss als Wahlleiter, und das alte Präsidium wurde komplett einstimmig wie folgt wiedergewählt: Sven Gutschka, Präsident; Christian Lipp, Vizepräsident; Thomas Hasselbach, Vizepräsident, Nadine Bank, Schatzmeisterin; Benjamin Geble, Schriftführer; Vanessa Haggenmiller, Beisitzerin; Benedikt Hirsch, Beisitzer; Wolfgang Hammer, Beisitzerin; Nicole Gutschka, Geschäftsstelle.

Als Neuerung beim FC Bayern gibt es zukünftig eine Jugendbeauftragte im Fanclub, auch hier ist Vanessa Haggenmiller die Verantwortliche. Die Versammlung endete zum Abschluss in gemütlicher Atmosphäre mit einem gemeinsamen Abendessen.

