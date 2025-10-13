Wieder kein großer Faschingsumzug: Das haben die Kemptener Vereine für die Saison 2026 geplant

13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in bunten Verkleidungen säumten zuletzt im Februar 2024 die Strecke des Kemptener Faschingsumzugs durch die Innenstadt. Auf die kurzfristige Absage der Veranstalter in diesem Jahr folgte eine hitzige Diskussion um strenge Sicherheitsauflagen und hohe, kaum stemmbare Anforderungen an Ehrenamtliche. Nun ist klar: Auch 2026 wird es keinen Gaudiwurm durch Kempten geben.
Nach Absage in diesen Jahr
