Nach Absage in diesen Jahr Wieder kein großer Faschingsumzug: Das haben die Kemptener Vereine für die Saison 2026 geplant

Heuer wurde der Faschingsumzug in Kempten kurzfristig abgesagt. Nun haben sich die Kemptener Narren zusammengetan, um künftige Herausforderungen zu meistern.