Faschingsumzug Kempten findet auch im Jahr 2026 nicht statt - doch es geht weiter

Nach Absage in diesen Jahr

Wieder kein großer Faschingsumzug: Das haben die Kemptener Vereine für die Saison 2026 geplant

Heuer wurde der Faschingsumzug in Kempten kurzfristig abgesagt. Nun haben sich die Kemptener Narren zusammengetan, um künftige Herausforderungen zu meistern.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Gemeinsam wollen vier Faschingsvereine die närrische Zeit in Kempten lebendig halten.
    Gemeinsam wollen vier Faschingsvereine die närrische Zeit in Kempten lebendig halten. Foto: Ralf Lienert

    13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in bunten Verkleidungen säumten zuletzt im Februar 2024 die Strecke des Kemptener Faschingsumzugs durch die Innenstadt. Auf die kurzfristige Absage der Veranstalter in diesem Jahr folgte eine hitzige Diskussion um strenge Sicherheitsauflagen und hohe, kaum stemmbare Anforderungen an Ehrenamtliche. Nun ist klar: Auch 2026 wird es keinen Gaudiwurm durch Kempten geben.

