Festwochen-Besucher blutet am Kopf – nach Attacke mit Bierglas

Ein Festwochen-Besucher ist in der Nacht von Montag (10. August) auf Dienstag (11. August) mit einem Bierglas verletzt worden. Die Polizei erhielt eine Meldung der Integrierten Leitstelle über einen am Kopf blutenden Mann in Kimratshofen.

Laut Polizeibericht wurde dem 37-Jährigen mit einem Bierglas auf den Kopf geschlagen. Das soll sich nach seiner Rückfahrt mit dem Festwochen-Bus aus Kempten ereignet haben.

Mann wird nach der Festwoche mit Bierglas geschlagen

Der Verletzte kam in ein umliegendes Krankenhaus. Wenig später meldeten sich zwei Jugendliche bei der Polizei und gaben an, an dem Vorfall beteiligt gewesen zu sein.

Nun ermittelt die Polizeiinspektion Kempten. Wer den Vorfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0831/9909-0 bei der Polizei melden.

Alle Nachrichten aus Kempten und Umgebung lesen Sie hier.