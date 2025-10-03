Festwochen-Kunstausstellung: Kristina Johlige Tolstoy erhält Publikumspreis 2025

Zur 74. Kunstausstellung im Rahmen der Allgäuer Festwoche haben 60 Künstlerinnen und Künstler aus dem Allgäu oder mit Allgäubezug 67 Werke eingereicht. Das Spektrum der ausgestellten Werke reichte von Malerei in den unterschiedlichsten Stilarten über Fotokunst und Skulpturen bis zu Installationen. Den von den Freunden der Kemptener Museen (fkm) gestifteten und mit 500 Euro dotierten Publikumspreis erhielt Kristina Johlige Tolstoy für ihre Skulptur „jenseits von krieg und frieden“.

