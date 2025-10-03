Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Festwochen-Kunstausstellung im Hofgartensaal endet mit der Vergabe des Publikumspreises an Kristina Johlige Tolstoy

Finissage im Hofgartensaal

Festwochen-Kunstausstellung: Kristina Johlige Tolstoy erhält Publikumspreis 2025

Die Festwochen-Kunstausstellung im Hofgartensaal der Kemptener Residenz sehen über 6700 Besucher. Die Skulptur „jenseits von krieg und frieden“ berührt die meisten.
Von Rainer Hitzler
    • |
    • |
    • |
    Kristina Johlige Tolstoy erhielt den Publikumspreis der 74. Festwochen-Kunstausstellung 2025 für ihre Skulptur „jenseits von krieg und frieden“.
    Kristina Johlige Tolstoy erhielt den Publikumspreis der 74. Festwochen-Kunstausstellung 2025 für ihre Skulptur „jenseits von krieg und frieden“. Foto: Rainer Hitzler

    Zur 74. Kunstausstellung im Rahmen der Allgäuer Festwoche haben 60 Künstlerinnen und Künstler aus dem Allgäu oder mit Allgäubezug 67 Werke eingereicht. Das Spektrum der ausgestellten Werke reichte von Malerei in den unterschiedlichsten Stilarten über Fotokunst und Skulpturen bis zu Installationen. Den von den Freunden der Kemptener Museen (fkm) gestifteten und mit 500 Euro dotierten Publikumspreis erhielt Kristina Johlige Tolstoy für ihre Skulptur „jenseits von krieg und frieden“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden