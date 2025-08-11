Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehr-Einsatz in Kempten-Rothkreuz am Samstag: Fahrzeug-Brand auf Lindauer Straße

Straße war gesperrt

Oldtimer gerät in Kempten-Rothkreuz in Brand - und brennt nahezu komplett aus

Ein Oldtimer ist in Kempten-Rothkreuz in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus. Die Straße war zwischenzeitlich komplett gesperrt.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Dieser Wagen geriet in Kempten-Rothkreuz am Samstagvormittag (9.8.2025) in Brand.
    Dieser Wagen geriet in Kempten-Rothkreuz am Samstagvormittag (9.8.2025) in Brand. Foto: Markus Dorer

    Am Samstagvormittag ist in Kempten-Rothkreuz ein Fahrzeug in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Kemptener Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, hat die Feuerwehr die Flammen mittlerweile wieder löschen können.

    Bei dem Auto hat es sich um einen Oldtimer gehandelt. Laut Polizei war wohl nur eine Person im Fahrzeug, die sich selbstständig noch rechtzeitig aus dem Wagen befreien konnte. Sie wurde nicht verletzt. Ursächlich für den Brand war der Polizei zufolge wohl ein technischer Defekt.

    Fahrzeug gerät in Kempten in Brand - Lindauer Straße war zwischenzeitlich gesperrt

    Zwischenzeitlich war die Lindauer Straße in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Inzwischen ist eine Fahrspur wieder frei. Laut Polizei ist ein Abschleppwagen unterwegs. Gegen 12 Uhr sollte die Straße voraussichtlich wieder gänzlich befahrbar sein.

    Weitere Infos zu dem Brand folgen hier.

    Mehr Nachrichten aus Kempten und Umgebung lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden