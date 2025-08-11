Oldtimer gerät in Kempten-Rothkreuz in Brand - und brennt nahezu komplett aus

Am Samstagvormittag ist in Kempten-Rothkreuz ein Fahrzeug in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Kemptener Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, hat die Feuerwehr die Flammen mittlerweile wieder löschen können.

Bei dem Auto hat es sich um einen Oldtimer gehandelt. Laut Polizei war wohl nur eine Person im Fahrzeug, die sich selbstständig noch rechtzeitig aus dem Wagen befreien konnte. Sie wurde nicht verletzt. Ursächlich für den Brand war der Polizei zufolge wohl ein technischer Defekt.

Fahrzeug gerät in Kempten in Brand - Lindauer Straße war zwischenzeitlich gesperrt

Zwischenzeitlich war die Lindauer Straße in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Inzwischen ist eine Fahrspur wieder frei. Laut Polizei ist ein Abschleppwagen unterwegs. Gegen 12 Uhr sollte die Straße voraussichtlich wieder gänzlich befahrbar sein.

