Kinderhaus erhält Spende

„Und jetzt raus ins Glück“ – zu diesem Vortrag von Theresia Zettler folgten kürzlich zahlreiche Besucher und Besucherinnen der Einladung des Frauenbundes St. Hedwig. Der Erlös der Veranstaltung sollte dem „Haus für Kinder St. Hedwig“ zugutekommen. Nun konnte der Zweigverein Kempten-St. Hedwig den Kindern eine Spende in Höhe von 210 Euro übergeben, welche Einrichtungsleitung Marie-Luise Zimmermann erfreut entgegennahm. Das selbst gemalte Dankeschön der Kinder durfte auf dem Foto natürlich nicht fehlen – der Dank gilt allen Besucherinnen und Besuchern des Vortrages, welche diese Spende ermöglicht haben.

